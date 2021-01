UURING ⟩ Covid-19 sümptomaatilised haiged on neli korda nakkusohtlikumad kui asümptomaatilised

Singapuris testitakse inimesi palju, et leida nii sümptomaatilised kui asümptomaatilised nakatunud. Selleks kasutatakse erinevaid lähenemisi, näiteks osade kõrge riskiga töökohtade töötajaid (ehitus, merendus) testitakse rutiinselt kord nädalas või üle nädala, kõigi positiivse testi andnud inimeste lähikontaktseid testitakse samuti. Positiivse testi andnud inimeste lähikontaktsed selgitatakse välja ja suunatakse karantiini, karnatiini lõpetamiseks on vajalik negatiivne test. Enamasti tehakse nakatunutel ka antikehade test. Kuna seronegatiivsete inimeste viiruskoormus on enamasti kõrgem kui juba serokonversiooni läbi teinud inimestel, eeldatakse, et seronegatiivsed inimesed on nakkusohtlikumad, vahendab Med24.