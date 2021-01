SÜGAGEM TERVISEKS ⟩ Miks on sügamine nii rahuldust pakkuv, et seda lausa orgasmiga võrreldakse?

Külma ilmaga põhjustab sügelust ka näiteks kampsuni kandmine. Üheks enim levinud põhjuseks sügeluse tekkimisel on liiga palju lõhnaaineid sisaldavate pesuvahendite kasutamine.

Kummalisel kombel pole teadlased sellele veel täielikult jälile saanud. Siiski on tõendeid selle kohta, et kratsimine või sügamine põhjustab ajus serotoniini vabanemist. Tegemist on ajukemikaaliga, mis vastutab õnnetunde ja rahulolu eest, kirjutab Men's Health.