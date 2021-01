Foto on illustratiivne

Uues uuringus saadi teada, kas suitsetamise ja Covid-19 põdemise raskusastme vahel on seos. Ajakirjas Thorax avaldatud uuring näitas, et suitsetajatel on suurem risk nakatumise korral Covid-19 sümptomeid kogeda ja nad vajavad võrreldes mittesuitsetajatega suurema tõenäosusega haiglaravi.