Hiina rahvusringhääling CGTN edastas kaadreid WHO lennuki maandumisest.

Kümne teadlase ülesanne on uurida uue koroonaviiruse algupära, kuid missioon on poliitiliselt tundlik, sest Hiinat on süüdistatud nii esialgse nakkuspuhangu suuruse varjamises kui katses algav uurimisprojekt nurjata, vahendab ERR.