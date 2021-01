Eesti teadlane aitab kavandada nutikat uue põlvkonna näomaski

Seitsme riigi, seehulgas Eesti teadlased kirjeldavad, et tuleviku korduskasutatavad näomaskid põhinevad nutikal nanotehnoloogial. Kavakohaselt on need 3D-prinditud maskid senisest mugavamad, väga hea filtreerimisvõimega ja isepuhastuvad ning suudavad hajutada niiskust.