Sügava lõikehaavaga patsient: mind ei aidatud Rapla EMO-s, kui ma ei pannud ette võimalikku saastunud maski

«Kuigi olen tänulik praegusel ajal kõikidele vapratele meditsiinitöötajatele, ning mõistan nende väsimust ja stressi, ei leia ma, et patsient kes tuleb erakorralisse osakonda vastuvõtule ise kohale peale õnnetusjuhtumit, kes on võib-olla valus ja šokis, väärib sellist kohtlemist, mida mina pidin 3. detsembri 2020 õhtul 22.00 paiku kannatama. Ma ei leia, et mind vastu võtnud õed oleksid käitunud professionaalselt või seaduslikult,» ütles Raplamaal, Kaiu alevikus elav patsient.

Murelik kodanik väitis, et haiglas pakuti talle avatud karbis olevaid maske. «Tegin enda kiired järeldused: see mask oli seal lahtiselt avalikult laua peal, koridoris kus kõik mööda kõnnivad, ei tea kui palju inimesi, mis haigustega, haiglas, kus on veel ka koroona patsiendid. Mul aga oli oma mask kaasas. Elan privaatses metsas, inimestega eriti üldse kokku ei puutu, ning otsustasin, et oma mask on kindlam ja turvalisem. Olin 100 protsenti kindel, et minu mask ei olnud mingi viirusega kokku puutunud ega nakatunud,» lisas ta.

Antud ütluse peale kommenteeris Rapla haigla: «SA Raplamaa Haigla teatab, et meil kehtib kord, mille alusel on erakorralise meditsiini osakonna sissepääs kontrollpunkt, kus kõik osakonda pöördujad peavad sisenedes käed desinfitseerima, katma nina ja suu kirurgilise maskiga ning täitma tervisedeklaratsiooni. See on vajalik, et piisknakkus ja muud viirushaigused ei leviks osakonna pinnal. Märgitud nõuded tulenevad Terviseameti poolt 04.11.2020 kinnitatud juhisest.»

Terviseamet kommenteeris, et haiglal või teisel tervishoiuteenuse osutajal on õigus nõuda nende pakutud maski kasutamist. «Isikliku maski korral on probleem pigem selles, et ei saa garanteerida, et see mask võetakse pakendist ja pannakse vahetult enne haiglasse sisenemist esimest korda ette. Sellepärast haiglad nõuavadki, kaitsmaks oma personali ja teisi patsiente, et patsient paneks uue maski ette. Selline pakendis olev mask ei tohiks olla kuidagi nakkusohtlik. Maskid peavad olema puhtas anumas või pakendis (soovitatavalt originaalpakendis) ja kergesti kättesaadavad, ilma, et selle võtmisel inimene puutuks teisi maske. Maskid ei tohiks olla laua peal laiali,» lisas terviseamet.

Patsiendi sõnul kestis vaidlus maski üle kuskil pool tundi. «Selle asemel, et aga minu kätt vaadata, milles oli 3 cm sügavune värske auk, kust ma olin suure klaasikillu välja tõmmanud ja ise verejooksu peatanud, pidin ma taluma nende mõnitamist, ähvardusi ja muud tsirkust kõik sellepärast, et ma ei olnud nõus seda võimalikult juba saastunud koridori laual olevat maski omale näkku panema. Nad tegid endast kõik, et proovida minust lahti saada ja see maski vaidlus kestis umbes pool tundi. Nad lihtsalt keeldusid mind aitamast ja minu kätt vaatamast,» lausus ta.

Lisaks ütles patsient, et sidumistoas pakkus EMO vastutav arst, Esta Mällo, talle vett, millele järgnes väidetavalt uus intsident. «Mul oli mask ees. Kui ma panin stop käe ette, siis ta viskas selle mulle näkku nii et kõik oli märg. Kuna ta keeldus mind enne aitamast ja parastas iga minu mure üle, siis ma ei usaldanud teda, ei veega ega ka sellega, et tema minu käe lähedal üldse kuskil olekski. Kes teab mis ta vee sisse pani,» lisas patsient.