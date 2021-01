Tänaval pikali kukkunud mehele kiirabi kutsunud tartlanna: seda sõimu ma küll ei väärinud

Täna, kella 12 paiku kukkus üks koeraga jalutanud vanem mees Tartus asuva maja ees näoli lumme. «Juhtusin aknast vaatama ja nägin, et ta ei saa ise püsti. Purjus ei paistnud olevat. Ehmusin ja helistasin 112. Inimesel võib ju olla insult, infarkt, kui niimoodi jala pealt kukub! Selgeks sai aga see, et ära torma kedagi päästma, sest võid räigelt sõimata saada,» kirjeldas naine (nimi toim. teada) toimunut. Tartu kiirabi juhatuse esimees Veronika Reinhard tõdes, et juhtunu on tõesti kahetsusväärne, kuid kiirabitöötaja üritas neid kohale kutsunud naisterahvaga lihtsalt pandeemia ajal nõutud distantsi hoida.