EKSPERDID HOIATAVAD ⟩ Covid-19 on ettevalmistus Aasias levinud oluliselt surmavama viiruse võimalikuks puhanguks

Peaaegu 100 miljonit inimest puudutanud ülemaailmse pandeemia keskel võib Aasiat tabada veel üks viirus, mille suremus on koroonaviiruse omast palju kõrgem. Nipah` viirus on RNA viirus, mis pärineb nahkhiirtelt ning selle puhanguid on viimase 20 aasta jooksul esinenud nii Malaisias, Singapuris, Indias kui ka Põhja-Austraalias. Viiruste uurijad hoiatavad nüüd, et kui Covid-19 pandeemiast midagi ei õpita, siis võib ka Nipah` viirus väga paljude inimesteni jõuda.