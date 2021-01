Tanel Kiik: alates maikuust peaks saama vaktsineerida kõik Eesti elanikud

«Me liigume nendes seatud eesmärkides, et esimeses kvartalis saab vaktsineerimise võimaluse vähemalt 100 000 inimest. Ma olen optimistlik, et see number saab olema suurem ja hiljemalt aprilli lõpuks saavad kõik riskirühmade liikmed, ehk tervishoiutöötajad, hooldekodu elanikud, üle 70-aastased inimesed, teatud diagnoosidega inimesed, võimaluse ennast vaktsineerida,» sõnas Kiik.