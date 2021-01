Toitumisnõustaja soovitab: kuidas hoida soovitud kehakaalu pärast dieedi pidamist

Kuidas saaksid inimesed peale kaalu langetamist oma kaalu kontrolli all hoida, et kaotatud kilod tagasi ei tuleks?

Esiteks algab kõik mõtlemisest ja suhtumisest. Kui mõelda, et võtaks ette mingi dieedi või toitumiskava, teeks seda paar kuud, et saaks oma soovkaalu kätte ja siis naaseks oma vanade toitumisharjumuste juurde tagasi, siis paraku kaotatud kilod tulevad üsna kindlasti tagasi. Ehk siis ettevõetud teekonda ei tohiks suhtuda kui millessegi ajutisse, vaid tegu peaks olema jäädavate toitumisharjumuste muutmisega. Siinkohal ongi oluline, milliseid vahendeid kaalu langetamiseks kasutatakse.

Kindlasti soovitaks vältida erinevaid ekstreemseid dieete, mis välistavad mingeid toidugruppe või on väga madala kaloraažiga. Need ei ole jätkusuutlikud, kuna nende järgimiseks peab inimene tavaliselt väga palju pingutama ja tohutult tahtejõudu kasutama ning tihtipeale lõpebki asi sellega, et inimene ei pea enam vastu, jätab asja katki ja läheb vanade harjumuste juurde tagasi. See toob sageli kaasa selle, et süüakse isegi rohkem, sest kannatati tohutut nälga ja sellega kaasneb kaalutõus. Tihti tulevad kõik kaotatud kilod tagasi ning rohkemgi veel.

Seetõttu on oluline kaalu langetada tervisliku ja tasakaalustatud toitumisega tekitades lihtsalt languseks vajaliku kaloridefitsiidi, mis poleks liialt suur. Toitumiskava peaks olema paindlik ja võimeline kohanduma inimese maitse-eelistuste, kokkamisoskuste ja elutempoga. Kogu protsess peaks olema nauditav ja inimene ei tohiks tunda, et see on talle vastumeelne ja vaevaline.

Toitumiskava tuleks kasutada nii kaua, kui eesmärk käes ja on tekkinud tunnetus, milliseid portsjoneid tuleks süüa. Seega, isegi kui inimene saavutab oma eesmärgi, võiks ta mõnda aega säilitajana veel toitumiskava kasutada. Just selleks, et näha, milliseid koguseid peaks sööma tulemuse säilitamiseks. Kui inimene on toitumiskava piisavalt kaua kasutanud, tekib tal tegelikult väga hea tunnetus, milliseid kaubavalikuid tasub poes teha, kui palju ja mida tuleks taldrikule tõsta. Selleks, et kaotatud kilod tagasi ei tuleks, tulebki selle kõigega lihtsalt tunnetuslikult jätkata.

Mis toimub inimese kehaga, kui kaal pidevalt kõigub (näiteks viis kilo siia-sinna)?

Pidev kaalu kõikumine ehk jo-jo efekt on olukord, milles paljud kaalu langetajad on olnud. Jo-jo efekti täpsete mõjude osas on veel palju lahtisi otsi, kuid kindel on see, et midagi head see kaasa tuua ei saa ja see kurnab organismi.

Pidevad kaalu kõikumised, mis on tekitatud erinevate dieetide pidamistega mõjutavad seedimist ja toovad kaasa muutusi soolestiku mikroflooras, mis mõjutab palju üldist tervist. Liialt kiire kaalu langus võib kaasa tuua sapikivide tekke, kui kaloridefitsiit on liialt suur, siis võib tekkida toitainete puudujääk, immuunsüsteem võib muutuda haigustekitajatele vastuvõtlikumaks.