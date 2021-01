Inglismaal avastatud Covid-19 tüvi võib muutuda globaalselt domineerivaks

Kõige rohkem tähelepanu on saanud Inglismaal avastatud tüvi B.1.1.7, mis on juba jõudnud levida üle kogu maailma ja millest oletatakse uut globaalselt domineerivat tüve. B.1.1.7 kannab ebatavaliselt suurt hulka mutatsioone – lausa 23, neist vaid kuus on «vaiksed» ja 17 muudavad viiruse üht või teist omadust, kirjutab Med24.