100 päeva kaine olnud mees: alkohol oli minu jaoks tütrest ja abielust olulisem

Aprilli lõpus otsustas ta, et plaanib 30 päeva alkoholivabalt elada. «Ma olin ka varem endale alkoholivabu väljakutseid esitanud, kuid nüüd oli kõik teistmoodi. Ma olin üksi ja teadsin, et vajan tuge,» kirjeldas mees.

Ta hakkas eneseabiraamatuid lugema ning oma harjumusi lähemalt uurima. «Alustuseks asendasin tavapäraseks saanud joogid alkoholivabadega. Aitas ka see, et motiveerisin end pidevalt ning hakkasin jooksmas käima.»

Andy tunnistab, et pärast alkohollist loobumist on tema elu täielikult muutunud. «Kaotasin peaaegu 20 kilo oma kehakaalust, olen palju postiivsem. Boonusena olen palju raha kokku hoidnud ja minu suhted perega paranesid oluliselt,» märgib ta Men's Health ile antud intervjuus.

«Kui olin 30-päevase verstapostini jõudnud, seadsin endale uueks eesmärgiks 100 päeva. Selleni jõudes tundsin ennast imeliselt ning otsustasin vähemalt aasta kaine olla. See ei tähenda, et plaaniksin aasta täitumisel uuesti jooma hakata. Ma ei pea enam jooma, ilma selleta on elu palju parem,» kinnitab ta.