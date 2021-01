FOTO ⟩ Koroonaviiruse uus levinud sümptom peidab end nakatunu keele peal

Kuningliku meditsiiniühingu epidemioloogia president Gabriel Scally ütles The Sun-ile antud intervjuus, et suus esinevad sümptomid on Covid-19ga nakatunud inimestel esinenud juba mõnda aega. «Seda viirust on äärmiselt keeruline ravida, sest see mõjutab nii paljusid erinevaid organismi osasid,» lisas ta.