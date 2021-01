Mees pääses napilt eluga pärast seenetee veeni süstimist

Pärast seda, kui perekond leidis segaduses 30-aastase mehe, toimetati ta koheselt haiglasse. Meedikud avastasid, et lisaks meeltesegadusele, tõrkus tal mitu organit. Analüüsid näitasid, et süstimise tagajärjel, olid patsiendil hakanud kehas kasvama psühhedeelsed seened ja seetõttu mõjutas nende tarbimine ka tema mitmeid elundeid. Lõpuks andsid arstid talle antibiootikume ja ravimeid, et seent hävitada. Pärast seda juhtumit teatas mehe raviarst, et inimesi peaks paremini informeerima selliste seente kasutamisest.

Uuringud on näidanud, et hallutsinogeen võib aidata vaimuhaiguste puhul. Selleks sobivad psilotsübiini seened. Siiski panevad eksperdid südamele, et selliseid aineid võib proovida vaid professionaalse järelevalve all.