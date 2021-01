Riiklik ekspertkomisjon teise vaktsiinidoosi edasilükkamist ei toeta

«Komisjoni liikmed jõudsid ühiselt järeldusele, et peame toetuma läbiviidud uuringutele ning teemat võib uuesti kaaluda, kui tuleb täiendavaid andmeid sellest, et vaktsiini efektiivsus ei vähene, juhul kui teine doos manustada hiljem,» ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni juht Maris Jesse. «Seega tuleb lähtuda tootja antud juhistest ning vaktsineeritavad tuleks teistkordselt vaktsineerida 21 päeva pärast esimese doosi saamist või selle päeva lähedal esimesel võimalusel.»

«Kuna esialgu on vaktsiinide tarnekogused piiratud, siis on prioriteetide seadmine vajalik, et võimaldada esmajärjekorras kaitset kõige kõrgemas haigusriskis olevatele inimestele ning hoida seeläbi ära haiglate ülekoormust,» ütles terviseala asekantsler Maris Jesse. «Kõigile soovijatele võiks avaneda võimalus vaktsineerimiseks teise kvartali jooksul.»