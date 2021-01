SEIREUURING ⟩ Pühadega on koroonalevimus kahekordistunud

Teisipäevaks valmiva seireuuringu esmastest tulemustest selgus, et umbes 2,1 protsenti elanikkonnast ehk iga 50. inimene on Eestis nakkusohtlik ehk positiivse sümptomiga. Neist 46 protsenti on aga asümptomaatilised ehk ilma haigusnähtudeta, kirjutab ERR .

«Keskeltläbi 22 000 võiks olla neid inimesi, kes on nakkusohtlikud viiruskandjad. See on ligi kaks korda kõrgem näit kui enne pühi,» kommenteeris seireuuringu juht, TÜ peremeditsiini professor dr Ruth Kalda. «Ida-Virumaa ja Harjumaa koos Tallinnaga paistavad levimuselt rohkem välja, aga seda viirust tõesti on kõikjal.»