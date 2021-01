Kuus lihtsat, aga tõhusat moodust immuunsüsteemi tugevdamiseks

1. Vähenda stressi

Stressihormoon nõrgendab immuunsüsteemi. See mõjutab lisaks ka und, mis on samuti oluline tugeva immuunsüsteemi jaoks. Kui inimene on stressis, siis see mõjutab ka tema söömisharjumusi. Niimoodi on suurem võimalus kalduda ebatervislikke toiduvalikuid tegema. Stressi saab hästi leevendada näiteks meditatsiooniga.

2. Tee regulaarselt trenni

Lisaks sellele, et aeroobne treening vähendab stressi, aitab see ka tugevdada immuunsust ja vähendada depressiooni. Inimesed, kes teevad regulaarselt trenni, haigestuvad uuringute kohaselt harvemini. Treening aitab parandada südame- veresoonkonna tervist, alandab vererõhku, aitab kehakaalu kontrolli all hoida ja kaitseb paljude haiguste eest.

3. Ära tarbi liialt alkoholi

Eriti nüüd, kui inimesed on rohkem kodus, siis paljud lubavad endale paar klaasikest rohkem alkoholi kui tavaliselt. Sellega peaks kindlasti piiri pidama. Lisaks tuleb vältida alkoholi tarbimist vahetult enne magama jäämist. See segab und ja halb uni on omakorda immuunsuse nõrgendaja ja stressitaseme kergitaja.

4. Karasta end külma veega

Külm vesi tugevdab immuunsust, kiirendab ainevahetust, tagab sügava une ja parema tuju, aitab kaalu langetada ning keha peale treeningut maha jahutada. Külma vee kasulikud omadused rakenduvad imehästi, kui selle sees kasvõi paar minutit viibida.

5. Tarbi erinevaid vitamiine