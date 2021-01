Neid leukeemia sümptomeid ei tohi mingil juhul ignoreerida

Leukeemia ehk valgeveresus ehk verevähk on üldnimetus vereloomeelundite kasvajatele, mis arenevad peamiselt luuüdis. Tegemist on ohtliku haigusega ja seetõttu on kasulik teada, millised sümptomid sellele haigusele viitavad, sest mida varem leukeemiale jälile saada, seda suurem on tõenäosus haigusest võitu saada.