10 000 sammu päevas: miks ja kas ikka on vaja?

Kõndimine on inimese peamine liikumise viis – regulaarne jalutamine aitab hoida meie keha tervena. Terve päev istuvas asendis töötades on iga tunni järel soovitatav veidi liigutada, lahkudes oma töökohalt ja näiteks tehes venitusharjutusi.

Regulaarne kõndimine parandab enesetunnet ja tagab igapäevase vajaliku liikumise, isegi kui sel päeval polegi kavas muud füüsilist tegevust. Keha tervise hoidmiseks ei piisa siiski vaid mõnest sammust päevas. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on soovitatav päevas teha umbes 7500 sammu. Kuid uskumus 10 000 sammust päevas on rahva seas muutunud palju populaarsemaks. Ja mitte asjata! Nõnda soovitataksegi tervetel inimestel piisava liikumisaktiivsuse tagamiseks iga päev astuda 10 000 sammu ehk läbida 7 km. Mida rohkem samme suudame iga päev astuda, seda tugevamaks ja tervemaks muutub meie keha.

Fitnessitreener Kārlis Vanags: «Inimkeha on loodud liikuma ja see toimib täisväärtuslikult ainult piisava hulga liigutuste korral. Kõndimine on universaalne liikumisviis, mis parandab kogu tugi- ja liikumiselundkonna tõhusat toimimist, sest selle käigus töötavad kogu keha lihased. Kõndimise ajal jaotub koormus ühtlaselt üle kogu keha – iga sammuga kandub koormus jalgadelt ülakehale ja kätele, sellepärast peaksid käed saama vabalt liikuda, mitte olema taskus või hoidma telefoni.»