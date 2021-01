TÜ teadlased: Eestis ei ole leitud Inglismaa ega Lõuna-Aafrika koroonaviiruse tüvesid

Viimasel kuul on räägitud palju mitme uue ja hüpoteetiliselt veelgi nakkavama SARS-CoV-2 tüve levikust. Suurimat tähelepanu on neist pälvinud niinimetatud Lõuna-Aafrika tüvi ja Inglismaa tüvi, mida on seostatud ka kiiremalt kasvanud nakatunute arvuga.