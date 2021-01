Kanepi kasutamine võib oluliselt vähendada rasestumise tõenäosust

Uuringute kohaselt on kanepi tarvitajatel teatud reproduktiivhormoonide taseme erinevusi, mis võivad mõjutada nende rasestumise võimalusi. Teadlased märgivad siiski, et ainult suhteliselt väike arv uuringus osalenud naisi kasutas marihuaanat, mis piirab testi tulemuste usaldusväärsust. Lisaks ei hinnanud nad marihuaana kasutamist naiste partnerite seas, mis võib mõjutada ka viljastumise võimalusi. Uuringust aga ei leitud, et selle kasutamine põhjustab otseselt viljakust. l