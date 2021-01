COVID-19 vaktsineerimine jätkub uuel nädalal plaanitust mõnevõrra vähendatud mahus

Eile õhtul kogunes erakorraliselt Euroopa Liidu COVID-19 vaktsiinide hankimise juhtkomisjon, kuhu olid kutsutud ka vaktsiinitootja Pfizeri ja BioNTechi esindajad. «Koosolekul selgitasid liikmesriigid vaktsiinitarnete ootamatu vähendamise mõju vaktsineerimisplaanide elluviimisele Euroopa Liidus ja otsiti lahendusi. Tootjate esindajad lubasid taastada vaktsiinitarned algse tarnegraafiku alusel alates 25. jaanuarist,» ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann. «Tekkinud olukord näitab, et meie algselt valitud võimalikke tarneriske maandav lähenemine vaktsineerimise korraldamisel ja väikese reservi hoidmine on olnud õige. See võimaldab meil ilma suuremate ümberkorraldusteta jätkata vaktsineerimist ka algaval nädalal, samuti saame tagada esimese doosiga vaktsineeritutele ka teise doosi vastavalt tootja etteantud juhistele.»