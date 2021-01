6 tervislikumat toiduainet, mida hommikuks süüa

Siiski annab tervislik hommikusöök meile energia ja aitab vältida ülesöömist terve päeva vältel. Toome välja kuus parimat toiduainet, mida hommikuks süüa.

1. Muna

Muna on vaieldamatult ülimalt tervislik ja maitsev toit. Erinevad uuringud on näidanud, et selle söömine tekitab täiskõhutunnet, on väiksem risk järgmise toidukorra ajal üle süüa ja aitab säilitada püsiva insuliini ja vererõhu taseme.

2. Kreeka jogurt

See sisaldab palju proteiini, mis jätab pikaks ajaks täiskõhutunde. Enamus kreeka jogurtid sisaldavad probiotikume, mis aitavad soolestikul tervena püsida. Veelgi enam, täisrasvane jogurt sisaldab konjugeeritud linoolhapet (CLA), mis võib suurendada rasva kadu ja vähendada rinnavähi riski.

3. Kaerahelbed

Need on tehtud kaerast, mis sisaldab ainulaadset kiudu, mida nimetatakse kaera beeta-glükaaniks. See vähendab kolesteroolitaset ja jätab pikaks ajaks täiskõhutunde. Lisaks sisaldavad kaerahelbed antioksüdante, mis on kasulikud südamele ja alandavad vererõhku.

4. Chia seemned

Osa chia seemnetes sisalduvatest kiududest on viskoosne kiud, mis neelab vett ja suurendab seedetraktis liikuva toidu hulka ning aidab täiskõhutundel kiiremini tekkida.

5. Pähklid

Lisaks sellele, et pähklid on väga maitsvad, siis täidavad nad hästi kõhtu ja aitavad vältida kaalutõusu. Need aitavad vähendada südamehaiguste riske, põletikku ja insuliiniresistentsust. Igat sorti pähklid on ka kõrge magneesiumi sisaldusega.

6. Roheline tee