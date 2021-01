«Kui nad jäävad Covid-19sse, nemad ei põe nii kergelt kui nooremad inimesed, ja selle raske põdemise vältimiseks on just eelnev vaktsineerimine väga vajalik,» Ida-Tallinna keskhaigla infektsionist Aino Rõõm.

Ida-Tallinna keskhaiglas on vaktsineeritud üle 1600 inimese ja kolmel juhul on tekkinud nahaärritus, kirjutab ERR .

«Me oleme teinud ka lisauuringud immunoloogi juures, et vaadata, kas see on seotud vaktsiiniga või mitte, õnneks on vastused olnud negatiivsed,» ütles Rõõm.