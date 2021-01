Dr Viktor Frankl leidis, et inimese olukorrast määravam on tema suhtumine sellesse.

Holokaustis naise, venna ja vanemad kaotanud ning ka ise aastaid koonduslaagris viibinud neuroloog Viktor Frankl jõudis järeldusele, et ka halvimatel elukogemustel on tähendus ja elu on alati väärt jätkamist. Frankl on humanistliku psühholoogia teerajajaid.