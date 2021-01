USA kinnitas, et neil on koroonaviiruse laboratoorse päritolu kohta uued tõendid

USA ametivõimude andmetel haigestusid Wuhani viroloogialabori töötajad väidetavalt juba 2019. aasta sügisel, enne esimest registreeritud koroonajuhtumit, vahendab ERR.

The Japan Times kirjutab, et USA välisminister Mike Pompeo sõnul jätkavad Pekingi võimud teadlaste eest ülimalt olulise informatsiooni varjamist. «Me vajame täielikku tõde selleks, et maailma surmava viiruse eest kaitsta,» rõhutas Pompeo.

«Laboriõnnetuse tulemusel võib viiruse levik suuresti sarnaneda looduslikule levikule. Seda eeldusel, et esmalt puutusid viirusega kokku vaid mõned inimesed, kellel sümptomeid ei avaldunud,» teatas Ühendriikide välisministeerium.

USA välisminister teatas juba möödunud aasta mais, et USA-l on selle kohta palju tõendeid, et viiruse levik sai alguse siiski Wuhani viroloogialaborist. Sel nädalal rääkis Pompeo, et kindlalt veel midagi väita ei saa.

See, kuidas Covid-19 täpselt levima hakkas, on küsimusi tekitanud juba üle aasta. Kuigi Hiina esitatud andmete kohaselt sai esimene suurem haiguspuhang alguse Wuhani kalaturult, siis paljud seda siiski ei usu. Hiina on korduvalt eitanud süüdistusi selle kohta, et viirus Wuhani viroloogialaborist pärineb.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ekspertmeeskond saabus neljapäeval Hiina linna Wuhani, et alustada koroonapandeemia lähtepunktis korduvalt edasi lükatud missiooni viiruse päritolu uurimiseks. Sealsete koroonapiirangute tõttu tuleb neil esmalt kaks nädalat karantiinis olla.