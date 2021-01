Apteeker annab nõu: kuidas külmetushaigustest kiiresti jagu saada?

Esmalt tuleks tegeleda haigestumise ennetamisega ning kõige tõhusam meetod viiruste leviku piiramisel on käte pesemine seebiga ning antiseptikumide kasutamine. Viiruste leviku tõkestamisel võib kasu tuua ka näomaskide kandmine – maski eesmärk on ennetada bakterite ja viiruste levikut ning vähendada seeläbi nakatumise riski.

Viirused tulevad alati ootamatult ja kui haigustekitaja siiski juba organismi jõudnud on, tuleb lasta keha immuunsüsteemil oma tööd teha. Selleks tuleb võtta aeg maha, olla kodus, puhata ja magada ning põdeda haigus läbi. Kui ei ole palavikku, vaid ainult nohu, on abi ka rahulikust jalutuskäigust. Õues on õhuniiskus suurem, see niisutab limaskesti ja paneb nina jooksma. Õue minnes tuleb kindlasti riietuda vastavalt ilmastikule, et mitte külmetuda, aga ka mitte higistada.

Kindlasti tasub juua palju vedelikke: morssi või teed, kuhu on lisatud ingverit ja mett. Külmetushaiguste raviks sobivad hästi ravimtaimedest gripiteed, metsvaarika tee, pärnaõie tee ja kummelitee. Kasu on ka C-vitamiini sisaldavatest jookidest. Apteegis on saadaval valmis joogid, mis sisaldavad tsinki, C- ja D-vitamiine, astelpajumahla ja musta leedrit. Juua on vaja seetõttu, et organism saaks haigusetekitajad kergemini organismist välja.

Vajadusel võib enesetunnet parandada ravimitega. Külmetushaiguse ravi on enamasti sümptomaatiline ning sõltub sellest, millised sümptomid on juhtivad.

Sagedane kaebus on kurguvalu

Kurguvalu on ülemiste hingamisteede infektsioonide korral üks sagedasemaid kaebusi. Kurguvalu tekitab enamasti neelupõletik, mida põhjustavad viirused ja bakterid. Sümptomid on valu kaela piirkonnas, kurguärritus, kriipiv ebamugavustunne neelus ja valulik neelamine. Kui tegu on bakteriaalse infektsiooniga (ennekõike angiiniga), siis on sümptomite leevendamiseks näidustatud antibiootikumiravi.

Viiruslik neelupõletik taandub mõne päeva kuni nädala jooksul ka ilma igasuguse ravita. Ravi eesmärk on eelkõige enesetunde parandamine. Kurguvalu leevendamiseks saab kasutada nii sünteetilisi kui ka looduslikke preparaate ja heaks abimeheks on taruvaiku sisaldavad spreid ja pastillid.

Kui tegemist on mikroorganismi põhjustatud põletikuga, siis tavaliselt kombineeritakse lokaalset valuvaigistit mõne antiseptilise ainega. Valu leevendamiseks ja raviks kasutatakse enamasti imemistablette või aerosoole. Abi võib olla eeterlikke õlisid sisaldavatest aerosoolidest või kurgu kuristamisest nõrga soolvee, pärnaõie-, kummeli-, salvei- või saialilleteega. Tugeva valu korral võib kasutada ka valuvaigisteid – apteegis on neid saadaval nii imemistablettide kui ka aerosoolina.

Kurguvalule lisandub köha

Viirusliku põhjusega kurguvalule lisandub tihti köha. Köha on organismi kaitsemehhanism hingamisteede puhastamiseks haigustekitajatest, võõrkehadest ja üleliigsest limast. Kui köha põhjustab elukvaliteedi olulist langust, leiab selle leevendamiseks abi apteegist.