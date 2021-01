Kaks last said ränga haiguse ema vähirakke sisse hingates

Keskeltläbi üks beebi 1000st sünnib vähki põdevale emale ja üks 500 000st pärib kasvaja oma emalt. Vaatamata sellele, et need juhtumid on väga harva esinevad, on teadlased kindlaks teinud, et vähk võib tõesti kanduda ema verest platsentasse. Nüüd aga tuvastasid eksperdid uue levikutee: üliharva võib olla võimalik vähk saada sünnitusel platsentas sisalduvaid vähirakke sisse himgates.