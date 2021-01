Ühendkuningriigis tehtud küsitluse kohaselt on kolmandik Covid-19 patsiente ravivatest haiglaõdedest öelnud, et nende vaimne tervis on muutunud väga halvaks. Uuringus osales 3500 õde, kellest 33 protsenti tunnistasid, et nendel on kriisist tingituna kõrgendatud stress ja ärevus, kirjutab Independent .