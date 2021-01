KARM SÕNAVÕTT ⟩ «Minu lastelaste elud on rohkem väärt kui neljandas staadiumis vähihaige oma!»

Saates arutleti teemal, kas Suurbritannias kehtestatud piirangud teevad kõigi hüvangu nimel siiski osadele inimestele liiga. Jonathan Sumption, kes on ühtlasi ka üks suurimatest piirangutest loobumise toetajatest riigis, vastas, et tema arvates ei vasta tõele, et kõik elud võrdsed on.

Mehe sõnul on tema laste ning lastelaste elud oluliselt väärtuslikumad. Neljanda staadiumi vähki põdev saatejuht Deborah James küsis selle peale, et kas Sumption üritab väita, et teiste elud on vähihaigete omadest olulisemad. «Ma ei ütle, et teie elu on päris väärtusetu, kuid ma väidan, et see ei oma nii palju väärtust, kui noore inimese elu,» vastas mees, vahendab The Guardian.