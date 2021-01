Ravimiametile teatati eelmisel nädalal kahest vaktsineeritud eaka surmast

Kõrge vanus ei ole vaktsineerimise puhul vastunäidustus. Covid-19 haigusega hospitaliseeritute vanusest on näha, et Covid-19 haigus ohustab ennekõike just vanemaealisi ning seetõttu kaasati ka vaktsiinide uuringutesse üle 65-aastaseid krooniliste haigustega inimesi.