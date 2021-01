Võitlus vähkitekitava bakteri vastu on arvatust raskem

Helicobacter pylori (H. pylori) on pisike spiraalne bakter, kes elab inimese maos. Tänaseks teame, et lisaks maohaavanditele põhjustab H. pylori veel kroonilist mao limaskesta põletikku ja sillutab tee maovähi tekkeks, vahendab Novaator .

Nimelt on sellel bakteril ensüüm nimega ureaas, mis muudab mao happelise keskkonna aluselisemaks. Kui ureaasi toimel mao pH tõuseb, soodustab see teiste bakteriliikide kasvu maos — muutus on aga kahjulik ja põhjustab erinevaid maohaiguseid.

Teadusrühma esialgsed tulemused väga väikeses valimis näitavad, et lausa 40 protsenti H. pylori tüvedest võivad olla antibiootikumile klaritromütsiin resistentsed. Murettekitav on veel see, et sageli kopsu- ja kõrvapõletiku raviks kasutatav antibiootikum amoksitsilliin ei toimi Helicobacteri vastases ravis umbes pooltel juhtudel.