10 000 tervishoiutöötaja vaktsineerimine lükkub edasi

«Mitte keegi ei olnud selliseks uudiseks reedel valmis, mitte ükski Euroopa riik. Kes nüüd kannatavad, on need tervishoiutöötajad, kelle vaktsineerimine muidu oleks alanud käesoleva nädala lõpust, järgmise algusest. Nendele tervishoiutöötajatele olime sunnitud saatma sõnumi, et saame vaktsineerimise alguse öelda siis, kui meil on kindlus uuesti Pfizeri vaktsiini tarnete koguste ja kuupäevade kohta,» rääkis Jesse.