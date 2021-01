Lutsar: praeguses olukorras pole võimalik piiranguid leevendada

«Praegu tõenäoliselt pole väga palju ruumi lõdvendamiseks jäänud. Pigem on oluline see, et piirangutest kinni peetakse,» rääkis Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor Lutsar teisipäeval ERR ile.

«Me ei näe, et piirangute lõdvendamist praegu üldse mõelda saaks. Kuigi nakatumine on mingil määral stabiliseerunud, see ei tõuse nagu novembris ja detsembris, siis see on ikka väga õrn tasakaal,» rääkis ta.