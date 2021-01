Perearst Karmen Joller: teise süsti järel olid kõrvaltoimed tugevamad

Joller avaldas, et möödunud ööl ärkas ta paar korda, sest vasak õlg valutas ja hoolimata soojast toast oli tal külm. «Hommikuks kraadisin väikese palaviku. Seda, et teise süsti järel on kõrvaltoimed mõnevõrra tugevamad, on näidanud ka teadusuuringud. Tegelikult ootasin midagi sarnast juba esimese süsti järel, aga minu üllatuseks pääsesin vaid kerge tundlikkusega süstekohas,» selgitas perearst.

Joller märgib, et õlavalu tal enam ei ole, on vaid kerge turse. «Praegu vist palavikku pole, sest enesetunne on hea, ainult jalad on tinast. Kui paratsetamooli mõju kadudes palavikku rohkem ei tõuse, loen sümptomid vaktsiinist tingituks ja lähen pärastlõunal tööle. Seni teen kodust kaugtööd. Palavikuga ma igaks juhuks kodust välja ei lähe, sest võib ju olla ülimalt väike tõenäosus, et olen haige ja tegemist ei ole vaktsiini kõrvaltoimega.»