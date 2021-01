Arst räägib, millised sümptomid võivad kaasneda südame rütmihäiretega

Arst toob välja, et südame rütmihäirele võib viidata tunne, et süda peksleb, lööb ebaregulaarselt või jätab lööke vahele. Juba tõsisematest südamega seotud probleemidest võivad märku anda pearinglus, uimasus, õhupuudus või rindkerevalu. Alati ei pruugi aga kaebusi esineda või on need leebed, mistõttu inimene ei pane neid tähele.