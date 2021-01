Viis mürgistuse allikat, mida kasutame pahaaimamatult iga päev

Suitsetajaid hoiatavad sigarettide mürgisuse ja tervise kahjustamise eest sigaretipakkide pealdised ja kohutavad fotod. Nikotiinisõltuvusest loobuda pole aga lihtne, ehkki kõik on nõus, et suitsetamisest loobumine on parim väljapääs ja suurim teene tervisele.

Tootjad on juba üle kümne aasta otsinud võimalusi tarbijate tervisekahjustuste vähendamiseks: kuumutatud tubakatooted on nende otsingute üheks tulemuseks. Uuringud on näidanud, et tubaka kuumutamisel eraldub piisavalt nikotiini, kuigi sigarettide normaalset põlemistemperatuuri (umbes 800 kraadi) ei saavutata. Tubaka kuumutamisel on temperatuur madalam (kuni 350 kraadi), nii et koos nikotiiniga eraldub vähem kahjulikke aineid.

USA ravimi- ja toiduamet on tootjate uurimisandmete põhjal uurinud kuumutatavate tubakatoodete ja tavaliste sigarettide erinevusi juba üle kolme aasta. Sel aastal on FDA lubanud tootjatel avalikult väita, et tubakaküttesüsteem eritab vähem kahjulikke kemikaale kui traditsioonilised sigaretid, ning uuringud on näidanud, et täielik üleminek tavapärastelt sigarett-tubakatootesüsteemidelt vähendab kokkupuudet kahjulike või potentsiaalselt kahjulike kemikaalidega. Sellegipoolest hoiatavad kõik terviseorganisatsioonid, et ükski uue põlvkonna nikotiinitoode pole tervisele ohutu ja nende tarbimisega kaasnevad riskid.

Ravimtaimed

Suvi on suurepärane aeg ürtide korjamiseks, näiteks värskelt korjatud tüümiani- või piparmünditee nautimiseks. Kui aga joote taimeteed mitu korda päevas pikema perioodi jooksul, võib teie keha liigselt küllastuda taimeõlides leiduvate ainetega. Kui see aga juhtub, võib tekkida mitmesugused allergilisi reaktsioone: näo punetus, suu limaskestade turse ja peavalu on mõned neist.

Tüümian on eriti rikkalik eeterlike õlide poolest. Tümooli ja muude ainete sisaldus õlides on väike ja kahjutu, kui tüümiani kasutatakse vastutustundlikult – vürtsina roogades või teena. Kuum jook on rahustava toimega ning aitab ravida ka köha ja hingamisteede põletikke. Kuid ka need, kes armastavad tüümianiteed juua, peaksid kuulama proviisorite nõuandeid: pärast seitsmepäevast taimetee joomist tehke 3-päevane paus.

Isegi piparmünt, mille teed on Eestis pikka aega hinnatud, võib põhjustada terviseprobleeme. Mündis on ka palju eeterlikke õlisid – kui inimkeha neid liiga palju saab, võib see põhjustada häireid. Gastroösofageaalse refluksi ja maohappesuse suurenemise all kannatavatel inimestel tuleb piparmünditeed kasutada ettevaatusega. Mündis sisalduvad ained lõdvestavad mao sulgurlihaseid ja suurendavad rohkem happesust. Apteekrid soovitavad sellistel inimestel lihtsalt juua nõrgemat teed või nautida piparmündi ja teiste ürtide segust valmistatud jooki.

Vesi

Tunamullu leidis terviseamet kolmest Peipsiääre valla puurkaevust arseeni, mis tõmbas üleriigilise tähelepanu joogivee kvaliteedile. Aastatepikkune normist kõrgema arseenisisaldusega igapäevase joogivee tarbimine suurendab kopsu-, põie- ja neeruvähki haigestumise riski, samuti on suurem tõenäosus spetsiifiliste nahakahjustuste tekkeks.

Erilist tähelepanu tuleks joodavale veele pöörata peredes, kes kasutavad toiduks kaevuvett – kuigi arseeni sisaldab vesi Eestis harva, võib see sisaldada palju sagedamatel juhtudel erinevaid nitraate – lämmastikuühendeid, mis võivad organismile halvasti mõjuda.

Nitraadid muunduvad inimese soolestikus nitrititeks, mis on inimorganismile eriti mürgised. Nitrititel on omadus end siduda hemoglobiiniga. Sedasi tekib ühend methemoglobiin, mis ei täida enam kõige olulisemat hemoglobiini funktsiooni kehas elik hapniku sidumist ja selle transportimist organismi kudedesse. Tulemusena hakkab kehas tekkima hapnikupuudus – hüpoksia. Inimest võivad kimbutada peavalud ja nõrkus, iiveldus.