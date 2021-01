«Mina ütlen alati väga lihtsalt, et mida hiljem laps nutiseadme saab, seda parem. See on väga lihtne reegel. Ma mitte ainult ei räägi nii, vaid teen ka nii,» ütleb psühholoog ja ajuteadlane Jaan Aru. «Minu poeg on seitsmeaastane ja tal nutiseadet ei ole.»



«Me ei peaks võitlema nutiseadmete vastu, vaid me peaks võitlema laste ajude eest,» rõhutab Jaan Aru, kes soovitab võimalusel nutiseade lapsele tutvustamata jätta. «Lapse aju on imeline, sest ta suudab õppida, mängida ja maailmast rõõmu tunda. Nutiseadmed on laste ajude jaoks liiga võimsad ja teevad ajuga midagi sarnast nagu heroiin täiskasvanu ajuga,» selgitab ta.