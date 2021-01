Tuntud ravim lühendas Covid-19 haigete sümptomite kestust

Ivermektiin on parasiidivastane ravim, mille puhul on leidnud kinnitust, et see vähendab SARS-CoV-2 paljunemist in vitro (rakkudes laboritingimustes), ehkki kogustes, mis ületavad inimestele kasutamiseks soovitatut. See koos inimkatsete esialgsete tulemustega, milles kasutati aga kahtlase päritoluga andmeid ja millele ei antud eksperdihinnangut, ajendas ivermektiini kasutama paljudes Ladina-Ameerika riikides, hoolimata usaldusväärsete tõendite puudumisest selle efektiivsuse kohta nakkuse ravimisel või ennetamisel.