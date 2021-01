UURING ⟩ Varem läbipõetud koroonaviirused mõjutavad, milline on kaitse Covid-19 ees

Teadlaste sõnul on kokkupuude niinimetatud vanemate koroonaviirustega valmistanud ette laialdaselt toimivaid antikehasid, mis mobiliseeritakse ka SARS-CoV-2 vastu.

«Meie tulemused näitavad, et SARS-CoV-2 võib «äratada» antikehavastuse, mis oli inimestel olemas enne praegust pandeemiat. See tähendab, et meil võib olla selle koroonaviiruse suhtes kaitse juba mingil määral olemas,» ütles teadusajakirjas Cell ilmunud uuringu vanemaautor dr John Altin, TGeni nakkushaiguste haru dotsent.