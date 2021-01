Teadlased: veri võib mängida Covid-19 kummaliste sümptomite tekkes võtmerolli

Samal ajal võib tekkida hulk näiliselt mitteseotud sümptomeid. Vererõhk langeb, rütmihäired panevad südame ja kesknärvisüsteemi proovile. Mõned uuringud näitavad, et sellistel erinevatel sümptomitel võib olla üks süüdlane – väike molekul, mida nimetatakse bradükiniiniks – ja teadlased kahtlustavad nüüd, et SARS-CoV-2 on võimeline häirima õrna süsteemi, mis hoiab seda signaalainet kontrolli all. Tulemuseks on niinimetatud põgenenud bradükiniinitorm, mille tunnuseks on põletik, vere hüübimine ning südame, kopsude ja aju töö häirumine.