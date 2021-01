Juba terve aasta maailmas valitsev pandeemia pole kedagi päris puutumata jätnud. «Kuna mul on maagist mees, kes inimesi nõustab, siis on mul vaimne toetus suuresti olemas,» tunnistab laulja ja saatejuht Kethi Uibomägi. Naise kihlatu Anzor Odisharia usub aga, et pandeemia annab kõigile inimestele elamiseks uue võimaluse.



Anzori lähedased on talle öelnud, et mees nagu ei tunnetakski pandeemiat. «Neil on selles õigus. Ma olen praegu Eestis, mis on samuti väga ebareaalne. Terve selle aja olen elanud nii nagu elasin varem. Hommikuid alustan palvetega, pärast teen erilist trenni, avan südame, mõistuse ja organismi, annan päeva alguseks hea impulsi. See kestab kuskil kümme minutit. Ma olen laisk inimene ja teen ainult neid asju, mis on kõige olulisemad,» tunnistab mees.

Kethi on hakanud pandeemia ajal toitumisele suuremat tähelepanu pöörama ja valmistab nüüd kõik toidukorrad ise. «Pandeemia aeg on andnud suurepärase vabaduse kokakunsti oskuste täiendamiseks. Jälgin ka toorainet, millest toitu valmistan ja tõepoolest - sa oled see mida sa sööd - vastab tõele. Immuunsüsteemi turgutamine ja järjepidevalt hea toidu söömine on oluline nii vaimsele kui füüsilisele tervisele,» kinnitab ta.