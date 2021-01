Selgusid Alzheimerisse haigestumise riskifaktorid

Alzheimer on põhjustatud erinevatest muutustest närvisüsteemis. Selle tagajärjel närvirakud saavad kahjustada ja lõpuks surevad.

Vanusega tõuseb risk Alzheimerit saada. Pärast 65-aastaseks saamist tõuseb risk iga viie aastaga sellesse haigestuda. Samas on Alzheimer 65- kuni 68-aastaste seas vaid ühel protsendil, aga 90-aastaste ja vanemate seas on see 30 protsendil inimestel.