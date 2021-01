Norra andis eakate vaktsineerimise osas uued juhised

Norra on teatanud 23 eakast, kes surid vahetult pärast koroonavktsini saamist. See on küll palju muret tekitanud, kuid tõendid selle kohta, et Covid-19 vaktsiin oleks need surmad põhjustanud, puuduvad. Siiski on Norras eakate vaktsineerimisega seoses uued juhised antud.