Saksamaal on pärast Covid-19 vastu vaktsineerimist surnud 10 inimest

Siiani on Paul Ehrlchi instituudis uuritud kümmet surma, mis leidsid aset vahetult pärast koroonaviiruse vastu vaktsineerimist. Ekspertide sõnul on surmade seos vaktsiinga siiski ebatõenäoline.

Esialgsete andmete põhjal usuvad Saksamaa teadlased, et need kümme inimest surid siiski oma põhihaiguse, mitte vaktsiini tõttu. Seos vaktsineerimisega on nende sõnul juhuslik.