UURING ⟩ See levitab koroonaviirust kiiremini kui köhimine

Tuleb välja, et ainult distantsi hoidmine ei aita covid-19 levikut peatada. Lisaks piisava vahemaa hoidmisele ja maski kasutamisele, on ülimalt oluline ka hea ventilatsioon.

Tehti uuring, kus vaadeldi kuidas covid-19 levib siseruumides, sõltuvalt ruumi suurusest, seal olevate inimeste arvust, kui hästi ruumi ventileeritakse ja kas inimesed kannavad näomaske. Tuli välja, et kui kaks inimest on halvasti ventileeritud ruumis ega kanna maske ja räägivad pikalt, siis levib viirus kiiremini, kui väikese köhatuse korral. Selle põhjustavad rääkimisel õhku tekkivad väikesed osakesed, mis võivad õhus olla veel kaua ilma hea ventilatsioonita. Samas köha tekitab suuri piisakesi, mis langevad kergelt põrandale ja settivad pindadele. Siiski leiti, et rääkimisel tekkinud viirusosakesed olid õhus kauem kui köhimisel sinna sattunud piisad.