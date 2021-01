Teadlased selgitasid välja, milline on vaktsiinide toime koroonaviiruse uute tüvede vastu

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste andmetel levib Suurbritannia uus koroonaviiruse tüvi vähemalt 20 osariigis. Agentuur prognoosib, et B.1.1.7 nime kandvast tüvest saab märtsis USA-s domineeriv koroonaviiruse tüvi.

Kui viiruse uute variantide mutatsioonid — esimest neist täheldati Suurbritannias ja teine tuvastati esimest korda Lõuna-Aafrikas — võimaldasid neil vältida vaktsineerides tekkinud immuunsust, ei õnnestunud see aga kaugeltki täielikult, teatasid meeskonnad uurimustes.

Rockefelleri ülikooli uurimisrühm testis vereplasmat, mis võeti 20 inimeselt, kes said kliiniliste uuringute raames kaks Pfizer/BioNTech või Moderna vaktsiini annust.

Nad leidsid, et vaktsiinid tekitasid tugevaid antikehareaktsioone, samuti rakke, mis toodavad uusi antikehi mitu kuud või aastat. Uutel viiruse tüvedel õnnestus «põgeneda» mõne antikeha tüübi eest, aga uuringut juhtinud dr Michel Nussenzweigi sõnul ei ole sel määravat tähtsust – koroonaviiruse vastu suunati vabatahtlike veres terve rügement erinevaid antikehasid.

«Kõik need antikehad koos saavad uute tüvede vastu,» ütles Nussenzweig.

Kui viirus aja jooksul aga veelgi muutub, tuleks lõpuks vaktsiine uuendada — Pfizeri ja Moderna valmistatud uusi mRNA vaktsiine saab aga väga kiiresti muuta. «Kas vaktsiine tuleks muuta?» juurdles Nussenzweig. «Tõenäoliselt, aga see ei tähenda, et need ei oleks efektiivsed.»