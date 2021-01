Covid-19 suurendab sünnitusel komplikatsioonide teket

«Sellegipoolest on teada, et sünnitavatel naistel, kellel diagnoositi Covid-19, on kõrvaltoimed väga vähe. See peaks pakkuma palju kindlustunnet naistele, kes loodavad sel perioodil rasestuda või kes on rasedad,» ütles uuringu kaasautor doktor Karola Jering Brighami.