Psühholoog Andero Uusberg: probleem on selles, et meil on praegu liiga palju soovitusi ja nõuandeid

Uusbergi sõnul on põhjuseid palju ja väsimus on kindlasti üks neist. «Ma lisaksin veel kaks, mis muidugi ei tähenda, et see nimekiri on lõplik. Esiteks, mulle tundub, et meie riskitaju on seoses viiruseohuga keerulises olukorras. Ühelt pool on koroonaviiruse puhul tõsiste tagajärgede realiseerumise tõenäosus suhteliselt suur, näiteks kümme korda suurem kui hooajalise gripi puhul,» selgitas psühholoog Med24le antud intervjuus.

«Teiselt poolt on see tõenäosus absoluutväärtusena siiski madal, me räägime mõnest protsendist. See tekitab kummalise vastuolu. Ühelt poolt on inimene kevadest saati kuulnud, et see on ohtlik haigus, teisalt on ta oma elu elanud ning tema ja väga paljude inimestega pole midagi halba juhtunud. Neil on õnnestunud viirust vältida või see läbi põdeda ilma tõsiste komplikatsioonideta. Seega on paljud inimesed saanud kogemuse, tegutsedes keskkonnas, mida peetakse ohtlikuks, aga ometi minuga midagi ei juhtu. Ma arvan, et just selline kogemus on andnud paljudele inimestele julguse mitte enam nii ettevaatlik olla,» lisas Uusberg.