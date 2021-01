AJALOOLINE JUHTUM ⟩ Seljavalu leevendamiseks seemnevedelikku süstinud mees lõpetas haiglas

Kuid mis siis kaks aastat tagasi täpselt juhtus? 33-aastane mees süstis 18 kuu jooksul järjepidevalt oma küünarvarde seemnevedelikku, lootuses, et saab sel moel oma seljavalust lahti. Paraku tekitas see mehe käele suure mädakolde. Ka vereanalüüs kinnitas, et piirkond oli põletikuline.